Воронеж, 9 июня, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Дом в Воронеже, на который упал беспилотник, безусловно, выстоит, жильцов расселять не будут. Об этом 9 июня заявил ИА Регнум глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Эти дома сделаны по индивидуальному проекту. Дом, безусловно, выстоит. Разрушения не масштабные, никто никого расселять не будет», — сказал Еренков.

Он добавил, что после работы полицейских дом осмотрят сотрудники госжилинспекции.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Ранения получили три человека, пострадавших посекло осколками стекла, от госпитализации они отказались.

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Позднее в Сети появилось видео с падением беспилотника на жилой дом. В результате падения и взрыва повреждения получили как минимум 10 квартир. Кроме того, разрушена несущая стена на втором этаже.