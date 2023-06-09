В Воронеже оценили разрушения жилого дома из-за падения беспилотника
В Воронеже заявили, что не будут расселять жильцов дома, на который упал беспилотник
Воронеж, 9 июня, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Дом в Воронеже, на который упал беспилотник, безусловно, выстоит, жильцов расселять не будут. Об этом 9 июня заявил ИА Регнум глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.
«Эти дома сделаны по индивидуальному проекту. Дом, безусловно, выстоит. Разрушения не масштабные, никто никого расселять не будет», — сказал Еренков.
Он добавил, что после работы полицейских дом осмотрят сотрудники госжилинспекции.
Как передавало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Ранения получили три человека, пострадавших посекло осколками стекла, от госпитализации они отказались.
Позднее в Сети появилось видео с падением беспилотника на жилой дом. В результате падения и взрыва повреждения получили как минимум 10 квартир. Кроме того, разрушена несущая стена на втором этаже.