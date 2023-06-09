Воронеж, 9 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже и попал в пустое помещение. Три человека получили лёгкие ранения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 июня в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал Гусев.

Он отметил, что на момент инцидента в помещении, куда попал беспилотник, никого не было. Специалисты, прибывшие на место, решают, нужно ли расселять дом или подъезд. Решения об остальных мерах будут приняты в течение дня на совещании.

Гусев подчеркнул, что держит ситуацию с падением БПЛА на личном контроле. На месте ЧП работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Жителям пострадавшего дома окажут бытовую помощь.

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Глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков ранее сообщил ИА Регнум, что дом на улице Белинского, безусловно, выстоит, жильцов расселять не будут. Дома здесь строились по индивидуальному проекту. Масштабных разрушений нет.