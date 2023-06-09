Калуга, 9 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области состоялось 8 июня на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Его провел председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области

«Все лето мы будем работать по наказам избирателей и тем программам, которые реализуются под руководством партии «Единая Россия», — заявил он, обращаясь к главам районов. — Это инициативное бюджетирование, комфортная городская среда, капитальный ремонт школ».

Если реализация наказов идет с нарушением сроков, отметил Новосельцев, главы должны реагировать и сообщать об этом в Законодательное собрание. «В этом случае мы будем решать вопрос на областном уровне. Надо контролировать то, что нам поручили избиратели», — подчеркнул он.

О ходе исполнения программы «Формирование комфортной городской среды» в Калужской области участникам рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Василий Тетерин. По его словам, за шестилетний период в регионе благоустроено более 1600 территорий. На эти цели направлено 2,5 млрд рублей. 800 тысяч жителей могут пользоваться результатами этой работы.

В этом году в проекте участвуют 58 муниципальных образований. В общей сложности выделено более 267 млн рублей. Все объекты благоустройства выбраны по итогам голосования.

Аналогичное голосование проходило в этом году. По количеству участников Калужская область в первой пятерке в Центральном федеральном округе. По итогам определены 60 общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году.

«Программа, которую в свое время инициировала партия «Единая Россия», работает. Благодаря этому города становятся красивее, поэтому мы активно принимаем в ней участие, готовим проекты и работаем», — подытожил обсуждение Геннадий Новосельцев.