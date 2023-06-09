Москва, 9 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Эвакуация из подтопленных районов из-за разрушения Каховской ГЭС проходит самоотверженно, заявил 9 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле действия региональных властей, Песков отметил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию под контролем.

«По поручению президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Также самоотверженно работают и местные власти», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ произошло разрушение Каховской ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по состоянию на 8 июня число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два человека погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны, 62 человека госпитализированы в больницы на расстояние более 15 км.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.