Москва, 9 июня, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия является суверенным государством, поэтому она самостоятельно может принимать решения касаемо собственной экономики. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что Эр-Рияд грозил Соединённым Штатам из-за слов главы Белого дома Джо Байдена про нефть.

«Саудовская Аравия — суверенное государство, важный игрок на международных рынках, поэтому это государство вполне суверенно может принимать решения касаемо собственной экономики», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что вряд ли кому-то, даже США, «можно читать нотации, нравоучения, как быть дальше».

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США сообщила, что Саудовская Аравия угрожала разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти.

Так, наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб Соединённым Штатам, если они примут ответные меры против Эр-Рияда.