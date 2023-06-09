Москва, 9 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Рабочий день президента России Владимира Путина начнётся встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко в резиденции Бочаров ручей в Сочи. Об этом сообщил 9 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин находится в Сочи. Неформальные переговоры с Лукашенко скоро начнутся, это будет началом публичной части рабочего дня российского лидера.

«Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе», — сказал представитель Кремля.

Затем президент отправится на территорию «Сириус», где пройдёт встреча с главами зарубежных делегаций. Это участники заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, пояснил Песков.

Ожидаются выступления Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также выступление глав зарубежных делегаций, добавил он.

Песков также анонсировал отдельную рабочую встречу Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и открытие центра дзюдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Лукашенко заявил, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Он анонсировал скорую встречу с Путиным и сообщил, что обсудил с российским лидером помощь Запада Украине.