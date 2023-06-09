Москва, 9 июня, 2023, 11:49 — ИА Регнум. ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в пользу Германии. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным спецслужбы, «оборонщик» сам установил контакт с разведкой Германии. Он собирал для ФРГ данные об объектах ВС России в обмен на помощь в получении немецкого паспорта.

7 июня ИА Регнум писало, что сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины. Задержанный собирал данные об объектах военной инфраструктуры и правоохранительных органов региона и передавал их представителю ГУР Минобороны Украины.

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