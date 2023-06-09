Москва, 9 июня, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, Россия продолжает борьбу и специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя попадание 9 июня дрона в жилой дом в Воронеже.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Мы знаем, видим сообщения, что он был сбит. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются», — заявил он.

Песков отметил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, на объекты гражданской инфраструктуры.

«Но мы продолжаем борьбу и продолжаем спецоперацию», — отметил представитель Кремля.

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Как передавало ИА Регнум, 9 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом.

Число пострадавших при падении беспилотника на жилой дом в Воронеже увеличилось до трёх. Двум пострадавшим при падении БПЛА в Воронеже оказана помощь. Раненые после падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже получили лёгкие порезы, им оказана помощь.