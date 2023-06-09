Челябинск, 9 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджогах объектов инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что несколько дней назад на участке Южно-Уральской железной дороги около Миасса неизвестные подожгли несколько релейных шкафов.

В правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования дела был задержан житель соседнего региона, который был сторонником украинских националистических организаций. Его заподозрили в совершении диверсии. По информации журналистов, следствие ходатайствовало о заключении задержанного под стражу.

Как передавало ИА Регнум, ранее в России фиксировались случаи диверсий на железной дороге. Жителя Симферополя признали виновным в подготовке подрыва железной дороги в Джанкойском районе Республики Крым, его приговорили к 10 годам лишения свободы.

На железной дороге недалеко от платформы Чухлинка в Москве неизвестные подожгли релейный шкаф. Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь.

Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Украины, которым удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор Калининской АЭС. Из тайников злоумышленников изъято 36,5 кг взрывчатки.

Полиция задержала трёх человек по подозрению в поджоге в Иркутской области, по решению суда двоих фигурантов расследования арестовали. По данным полицейских, в Иркутске на улице Лермонтова злоумышленники совершили поджог трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством троллейбусное депо. По подозрению в совершении преступления задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Злоумышленники дали признательные показания.