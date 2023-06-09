Херсон, 9 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Херсонской области при разрушении Каховской ГЭС в зону подтопления попали пять кладбищ и один скотомогильник, сообщил 9 июня РИА Новости представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«По уточнённой информации, в городе Алёшки затоплены два кладбища, ещё по одному — в населённых пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка», — сказал он.

Кроме того, в зоне затопления оказался один скотомогильник, расположенный в районе населённого пункта Голая Пристань.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр.

Накануне, 8 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два человека погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны, 62 человека госпитализированы в больницы на расстояние более 15 км.