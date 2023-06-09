Донецк, 9 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Киеву сейчас уже нет смысла создавать тайные тюрьмы, поскольку все действия киевского режима «поощряются» на Западе, ожидать справедливого разбирательства со стороны международного сообщества ждать не стоит. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что касается тайных тюрем, на данном этапе зачем Украине что-то придумывать, зачем делать что-то тайным, если все её действия поощряются со стороны Запада?» — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин отметил, что за 2021 год Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировал наличие 30 таких тайных тюрем на территории оставшейся части Украины и в то время это вызвало определенную дискуссию.

«Ни на что это, увы, не повлияло. Это просто фиксация, что эти тюрьмы есть», — уточнил руководитель региона, добавив, что в тайных тюрьмах пытают и издеваются и над гражданскими лицами, и над военнослужащими.

Пушилин подчеркнул, что это нарушение Женевской конвенции от 1949 года и нарушение всех прав человека.

«Но это никого не интересует», — заявил он, заявив, что пока Украина не будет повержена, никакого справедливого разбирательства со стороны международного сообщества ждать не приходится.

Руководитель ДНР подчеркнул, что ни один военный преступник не должен уйти от наказания, тем более срока давности за военные преступления нет.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал видеокадры тайной тюрьмы — «библиотеки» в аэропорту Мариуполя, где в 2014–2015 годах с пристрастием велись допросы задержанных сторонников ДНР и ополченцев. Помещение для «сепаратистов» располагалось с правого бока терминала, у входа в помещения ресторана. Сам ресторан находился на втором этаже терминала, а на первом этаже располагались холодильники, которые использовались как камеры.

Он заявил о готовности давать свидетельские показания по иску Москвы к Киеву в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ранее Генпрокуратура России проинформировала, что в Европейский суд по правам человека подана межгосударственная жалоба против Украины по событиям 2014 года на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.