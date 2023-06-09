Воронеж, 9 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с падением беспилотника на жилой дом в Воронеже. Кадры опубликовал 9 июня Telegram-канал «Типичный Воронеж. Новости Воронежа».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Отмечается, что дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. После того как его начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он сбился с пути и упал.

Беспилотник серого цвета с размахом крыльев в 1,5 метра шёл на высоте около 200 м.

По информации канала, в результате падения и взрыва повреждения получили как минимум десять квартир. Кроме того, разрушена несущая стена на втором этаже.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Ранения получили три человека, пострадавших посекло осколками стекла, от госпитализации они отказались.