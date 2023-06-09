Мелитополь, 9 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Запорожской области продолжаются ожесточённые бои на линии соприкосновения, сообщил 9 июня глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что российские военнослужащие делают всё возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны, в целом линия фронта остаётся устойчивой.

Противник несёт большие потери и спустя сутки после активизации боёв не смог добиться существенных тактических продвижений, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что на ореховском участке фронта в Запорожской области перешла в наступление танковая группа киевской армии. После этого он сообщил о «разбитых бандерлогах ВСУ, «отползающих в схроны зализывать раны».

9 июня российские военнослужащие уничтожили на двух направлениях в зоне специальной военной операции более 50 единиц украинской бронетехники, в том числе 21 танк.