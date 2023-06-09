Хургада, Египет, 9 июня, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в египетском курортном городе Хургаде в результате нападения акулы, это подтвердили в министерстве окружающей среды Египта и российском МИД.

(сс) bluegroper Акула

Трагедия произошла днём 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в центральной части города. Акула напала на 23-летнего Владимира Попова, который купался недалеко от берега, и утащила его под воду. Молодого человека не успели спасти. Очевидцы сняли инцидент на видео.

«Подтверждён факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели», — говорится в заявлении министерства окружающей среды Египта.

Россиянин погиб на глазах своего отца. По словам Юрия Попова, всё случилось в считаные мгновения. Всего за 20 секунд акула утащила взрослого мужчину под воду, хотя этот пляж всегда считался безопасным.

«Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок», — сказал отец погибшего.

Власти провинции Красное Море распорядились закрыть все пляжи в Хургаде.

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Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что погибший не отдыхал в Египте, а проживал в стране на постоянной основе. Он приобрёл жильё в Хургаде несколько месяцев назад. Генконсульство, отметил он, находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

В дипмиссии выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего и призвали соотечественников сохранять бдительность при нахождении в воде, следовать запретам на купание и дайвинг и немедленно выходить на сушу, если того требуют сотрудники гостиниц и береговая охрана.

Тигровую акулу, которая убила мужчину, выловили и направили на лабораторное исследование. Специалисты выяснят, нападала ли эта акула на людей раньше. Местные власти заверили, что результаты экспертизы объявят сразу после получения.

Пока неясно, были ли в момент трагедии на берегу предупреждающие флаги, а в воде — специальные оградительные сетки, отметил в беседе с ИА Регнум президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, многие туристы склонны не обращать внимание на такие предупреждения, как красные флаги на берегу.

Как сообщало ИА Регнум, акулы и прежде нападали на отдыхающих у египетского побережья. В июле 2022 года в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии, а через несколько дней — гражданка Румынии. В ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.