Воронеж, 9 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении беспилотника на жилой дом в Воронеже увеличилось до трёх.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

На место падения беспилотника прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, пострадавших посекло осколками стекла, от госпитализации они отказались.

Глава региона добавил, что ситуация под контролем спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 июня Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом.