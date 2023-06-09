Воронеж, 9 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Раненые после падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже получили лёгкие порезы, им оказана помощь. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что пострадавшие отказались от госпитализации. Из жильцов дома никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Ранения получили два человека.

8 июня система противовоздушной обороны сбила две цели над Белгородом. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.