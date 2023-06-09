Анкара, 9 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте Турция станет дороже для туристов из России. Об этом заявил экономист Реджеп Эрчин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

С конца мая турецкая валюта дешевеет к доллару. За этот период доллар подорожал к лире на 16,7%. 8 июня курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар.

По словам экономиста, в Турции не ожидают, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях.

Он отметил, что судьба турецко-российских отношений слишком ценна и глубока, чтобы приносить её в жертву краткосрочной политике.

«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — приводит РИА Новости слова собеседника.

Эксперт высказал мнение о том, что для туристов с иностранной валютой (доллар, евро, фунт стерлингов) Турция становится «дешевым курортным посёлком».

Как передавало ИА Регнум, жители России, которые побывали в Турции с туристическим туром, возмутились троекратным ростом цен. По их словам, путёвка на двоих в пятизвёздочном отеле по системе «ультра всё включено» на 9 дней обошлась в 152 тысячи рублей. Отмечается, что в июне за такую путёвку пришлось бы заплатить 280 тысяч рублей. Цены на продукты в 2023 году также неприятно удивили, а одежда стоит недорого, но гораздо дороже, чем в Китае.

МИД Турции в мае сообщил, что в апреле страну посетило мало туристов из России — почти на 1 миллион меньше, чем годом ранее. В министерстве в этом обвинили кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который заявлял, что в случае победы на президентских выборах Турция присоединится к антироссийским санкциям.