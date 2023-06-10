Москва, 10 июня, 2023, 11:00 — ИА Регнум. За две недели федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек» с берегов десятков водоемов россияне собрали свыше 400 кубометров отходов. Это более 50 КамАЗов или 4 вагона грузового поезда. Все отходы были отсортированы и направлены на переработку или утилизацию.

АНО «Национальные приоритеты» «Марафон рек» в Нижнем Новгороде

«Марафон рек» стал логическим продолжением ежегодной акции «День Волги», которая с 2021 года проходила во всех крупных городах Поволжья по национальному проекту «Экология». Марафон объединил представителей власти, корпоративных волонтеров и всех неравнодушных к экологии россиян из 28 регионов России, в общей сложности в нем приняли участие более 2000 добровольцев.

Итоги масштабной акции подвели 5 июня, в День эколога.

«Итоги показали, что сознательных людей, живущих у Терека и Камы, Оби и Урала, Кубани и Иртыша, с активной позицией у нас много. Нас всех объединяет стремление внести вклад в сохранение экологии родных городов и регионов. Искренне надеюсь, что такие акции станут доброй традицией и с каждым годом будут вовлекать все большее количество неравнодушных людей», — отметила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

АНО «Национальные приоритеты» Участники «Марафона рек» в Нижнем Новгороде за работой

«Марафон рек» стартовал с Сахалина, центральные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле, а завершающие акции проходили в том числе на Западе страны — в Ленинградской области. Собранные с берегов рек отходы значительно помогли сберечь водные ресурсы российских городов. Водная экосистема очень уязвима: отходы — пластик, валежник, покрышки, ржавые металлические конструкции и оставленные отдыхающими пакеты — могут лежать годами, а это — отравление почвы, гибнущая рыба и загрязнение самой воды. Вред, который грязные берега и реки оказывают на здоровье миллионов россиян, может быть колоссальным. Только по берегам Волги — реки, которой также коснулся марафон — проживает более трети населения страны

АНО «Национальные приоритеты» Участники «Марафона рек» в Самаре после уборки

Большой вклад в очистку берегов и акваторий вносят добровольцы и эковолонтеры, в городах на центральные мероприятия жители приходили целыми семьями. В некоторых регионах в рамках акции была предусмотрена экопросветительская программа. Взрослые и дети не только приняли участие в уборке, но и прошли мастер-классы по сортировке и утилизации отходов, присоединились к экоквестам, получили памятные призы и подарки.

Активно вовлечены в акцию промышленные корпорации и бизнес. Среди неравнодушных к проблемам экологии — корпоративные волонтеры «Росатома», «Росбанка», ПСБ, «Росбанка», ВТБ, «Росводоканала», «Еврохима», «Свезы», «Металлоинвеста», «ФосАгро», «Северстали», РЖД, региональных подразделений группы компаний «Газпрома» и других компаний, многие их которых являются финалистами национальной премии «Наш Вклад», проводимой для социально ответственного бизнеса и НКО.

АНО «Национальные приоритеты» Добровольцы и эковолонтеры «Марафона рек» «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»

Корпоративные волонтеры «Росводоканала» провели мероприятия по очистке берегов в Воронежской, Липецкой, Оренбургской областях и Алтайском крае. Только на берегах Кубани и Урала за несколько часов работы им удалось собрать более 100 мешков отходов. «Когда мы узнали о национальном проекте «Экология», то незамедлительно откликнулись и подали заявку на участие, чтобы сделать наши города чище», — поделилась председатель совета молодых специалистов компании Анастасия Тибилова.

В Твери более 50 корпоративных волонтёров провели уборку берегов Волги, собрав с прибрежной зоны контейнер отходов объемом 8 кубов. «Считаю, что каждый житель России может на своем примере показать свое отношение к окружающей среде и месту жительства, за бережным и рациональным отношением к природе — будущее наших детей», — поделилась вице-президент, руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольга Ерёменко.

АНО «Национальные приоритеты» Дети тоже стали участниками «Марафона рек» в Нижнем Новгороде

В Красноярском крае 135 корпоративных волонтеров «Металлоинвеста» выбрали три локации вдоль рек Погарщина и Осколец в Железногорске, Старом Осколе и Губкине. Общая площадь приведенной в порядок территории составила около 3 кв. км, включая прибрежную и прилегающую зоны. «В очистке от мусора нуждаются берега самых разных водоемов — от небольших озер до крупных рек и морей. И нам всем очень важно беречь эти природные богатства, заботиться о них и сохранять для наших потомков», — отметила главный эколог Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева Татьяна Гнездилова.

АНО «Национальные приоритеты» Объект после уборки участников «Марафона рек» в Нижнем Новгороде

Во многих регионах к очистке берегов присоединились общественные и экологические организации, спортсмены и экоблогеры, а также представители региональных властей. «Настоящие экологи — люди дела и профессиональный праздник отмечают акциями, которые приносят пользу и вовлекают жителей в заботу о природе: в «Марафон рек» включились сотрудники «ФосАгро» и вместе с экологами убрали участок берега реки Волхов. Важно, что весь собранный мусор отсортировали и направили на переработку, а не на свалку», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

АНО «Национальные приоритеты» Юный участник «Марафона рек» в Ярославле

В Архангельске к уборке берегов острова Краснофлотский присоединилось более 50 волонтеров из различных организаций, сотрудники регионального минприроды во главе с министром. «Я сам из Бангладеш, — поделился один из волонтеров, Шимул Абу Наим, выпускник кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. — И уже второй год занимаюсь в России волонтёрством. Побывал в разных городах — от Мурманска до Салехарда. А вот теперь и в Архангельске. Считаю, что у волонтёрства нет границ в виде стран или национальностей. Это просто глобализация — помогая убирать мусор локально — помогаешь планете Земля в целом. И это прекрасно».

АНО «Национальные приоритеты» Добровольцы и эковолонтеры «Марафона рек» убирают мусор раздельно

Вопросы водного блока нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, обсуждались на заседании Правительства России в День эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды. Ранее в послании Федеральному собранию глава государства поручил создать объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов, начав его реализацию с 2025 года.

В своём выступлении Виктория Абрамченко отметила, что ключевые мероприятия водных проектов связаны со строительством очистных сооружений, поскольку только с их помощью и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды, можно бороться с неочищенными стоками. По словам вице-премьера, на создание или реконструкцию очистных сооружений в России только за прошедшие три года выделено 85 млрд рублей. Уже построено и реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов.

Правительство РФ Результаты работы правительства по сохранению уникальных водных объектов и планы на 2023–2024 годы

Чемпионом стала Нижегородская область, где построено 31 сооружение, на втором месте — Татарстан (14 объектов), на третьем — Ярославская область (11 очистных сооружений). В 2023–2024 годах запланировано строительство ещё 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 млрд рублей. Благодаря реализации мероприятий национального проекта «Экология» объем неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%.

Как сообщало ИА Регнум, «Марафон рек» стартовал 20 мая и завершился 4 июня. Цель акции — вовлечь россиян в экологическую повестку, а также рассказать о национальном проекте «Экология». Благодаря нацпроекту состояние рек, озёр и водохранилищ страны улучшается с каждым годом. К 2024 году площадь восстановленных водных объектов составит 23,5 тыс. га, а протяженность расчищенных участков русел рек — 618,7 км. В 2025 году в России стартует новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер.