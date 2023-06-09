Киев, 9 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей специальной военной операции, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

По его словам, Украина якобы может жить «мирно и нормально по-добрососедски со всеми соседями».

Он добавил, что Россия поставила своей целью «денацификацию», «демилитаризацию» и «денатоизацию» Украины. Но, по его мнению, Россия якобы хочет «стереть украинскую нацию с лица земли, потому что [ее] якобы, с точки зрения [России], не существует».

«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая zone of possible agreement становится понятной», — цитирует его украинское издание NV. ua.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на территории страны не приведут к миру.

В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев согласится на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией лишь в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины. В число этих требований входит возвращение Украины к границам 1991 года.