Москва, 9 июня, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Крупнейшие российские миллиардеры в условиях санкций продолжают получать доходы от дивидендов. Об этом написало издание Bloomberg.

Владимир Югасов REGNUM Москва-Сити

По его информации, пять бизнесменов из никелевой, нефтяной и минеральной отраслей являются крупнейшими получателями дивидендов в России. Так, с начала 2022 года они получили порядка $10 млрд в виде выплат от своих компаний. При этом из-за санкций они переориентировали свои инвестиции на рынок России.

По словам аналитика британской консалтинговой фирмы Sibylline Лианы Семчук, слова которой приводит издание, западные санкции фактически закрыли двери для российских миллиардеров и ещё больше подтолкнули их к Кремлю, что увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы президента России Владимира Путина инвестировать в российский бизнес.

Авторы статьи упомянули основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, который намерен приобрести контрольный пакет акций «Яндекса». Отмечается, что в случае успешного завершения данной сделки это вложение станет крупнейшей инвестицией за пределами нефтяной отрасли.

Издание отметило, что компания «Интеррос», которая принадлежит председателю правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимиру Потанину, приобрела 35% в TCS Group («Тинькофф-банк» и «Тинькофф Страхование»). Потанин также договорился с французской финансовой группой Societe Generale о продаже «Интерросу» российского актива Росбанка. Помимо этого, он является одним из претендентов на покупку «Яндекса» вместе с упомянутым выше Вагитом Алекперовым.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg писало о том, что состоятельные бизнесмены России с начала года разбогатели на $18,3 млрд.

Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $5,87 млрд, увеличив своё состояние до $21,2 млрд. Доход главы «Новатэка» Леонида Михельсона с начала 2023 года вырос на $2,35 млрд ― до $27 млрд. Ненамного меньше заработал бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ― $2,24 млрд. Теперь его состояние составляет $8,1 млрд.

В апреле основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Состояние бизнесмена за год выросло более чем в два раза, до $25,2 миллиарда.