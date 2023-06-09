Магас, 9 июня, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялось заседание Инвестиционного совета, которое провел глава региона Махмуд-Али Калиматов при участии республиканского кабмина. В ходе заседания были рассмотрены шесть заявок инициаторов инвестпроектов службы «Одного окна», и три из них получили одобрение.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

Как отметили в пресс-службе главы Ингушетии, положительный вердикт был вынесен по тем предложениям, которые отвечают необходимому инвестиционному масштабу. После дальнейшего одобрения инвесторы смогут начать их реализовывать.

Среди проектов, получивших положительную резолюцию, оказалось предложение гендиректора ООО «Старт Плюс» Руслана Барахоева, который выдвинул на обсуждение идею строительства в Карабулаке завода по производству сжиженного природного газа с криогенным топливозаправочным пунктом.

Предприятие может обеспечить работой 41 человека. Инвестору строительство обойдется в 518,3 миллиона рублей. Предполагается, что продукция завода пойдет в соседние регионы СКФО. Для того чтобы реализовать проект, инвестор нуждается в подходящем земельном участке на территории Карабулака площадью пять гектаров. В региональном министерстве экономики и развития пришли к выводу, что объект отвечает целям и приоритетам социально-экономического развития республики. Члены Инвестиционного совета единогласно проголосовали за его одобрение.

Следующий проект, который был одобрен советом, предложила компания «Инвестстройпроект». Она специализируется на производстве очистных систем разных видов. Проект, с которым она выступила, предполагает оказание полного комплекса услуг по установке ее продукции, согласованию с государственными органами и осуществлением сервисного обслуживания. Проект оценивается в 100 миллионов рублей, причем на эту сумму приходится 30 миллионов рублей заемных средств. Предполагается реализовать его в период с 2023 по 2025 год.

Предприятие может дать рабочие места 45 людям. Кроме того, запуск соответствующего проекта имеет дополнительные положительные стороны: это налоговые поступления за прогнозный период 2022–2031 годов в размере 179,4 миллиона рублей. Кроме того, реализация проекта повлияет на производственно-финансовые показатели, в частности, поспособствовав повышению ВРП до 500 миллионов рублей в год. Предполагается, что предприятие будет построено в Карабулаке в промышленной зоне города на участке, площадь которого составляет 3,3 гектара.

Махмуд-Али Калиматов и члены Инвестиционного совета посчитали, что это достаточно масштабный проект, соответствующий заявленным критериям социально-экономического развития региона, поэтому он получил одобрение.

Наконец, третий проект, по которому было вынесено положительное решение, представил исполнительный директор ООО «Агромельпродукт» Алихан Арапиев. Он предложил построить первую очередь мукомольного комбината с элеватором в Карабулаке, где будут производиться пшеничная мука и отруби. Предполагаемая общая мощность предприятия — 100 тонн зерна в сутки. Инвестор продемонстрировал подготовленный пакет документов, после изучения которых Инвестиционный совет одобрил строительство.

Стоимость реализации проекта — 484,5 миллиона рублей. Он рассчитан на 63 рабочих места. Запуск производства на комбинате на полную мощность должен произойти в 2026 году. Для строительства нужен участок площадью 4 гектара. Предположительно, предприятие начнут возводить на территории ГТЭС в Карабулаке.

В рамках заседания рассматривались еще три инвестпроекта: «ПФ Электрощит — Юг», ООО «Люкс Хаус», ООО «ЗЛС «ВИЛС», связанные со строительством завода по производству трансформаторов, многоэтажного элитного жилого комплекса и производства литий-ионных аккумуляторов нового типа повышенной емкости. По ним решение пока отложили. Калиматов пообещал, что к этим вопросам вернутся позже, когда проекты будут изучены самым детальным образом. Глава региона пояснил, что необходимо оценить все риски и положительный эффект, связанные с реализацией упомянутых выше проектов, а также принять во внимание экологическую составляющую. Как подчеркнул глава региона, для властей республики это весьма серьезный вопрос. Он обратился к членам Инвестиционного совета и кабмина с просьбой проявить заинтересованность в решении проблем, возникающих у инвесторов.

«Инвесторы — это потенциальные доноры нашего бюджета — они платят нам налоги. Поэтому не вздумайте чинить им препятствия, оказывайте юридическую, консультативную, другую помощь. Создавайте для инвестора максимально комфортные условия», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, год назад на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин обратил внимание на улучшение инвестклимата в Ингушетии. Он отметил, что республика поднялась в соответствующем рейтинге на 24 позиции.