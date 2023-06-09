Воронеж, 9 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В Воронеже упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. Украинский беспилотник Последствия взрыва беспилотника ВСУ. Воронеж. 9 июня 2023 г.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня система противовоздушной обороны сбила две цели над Белгородом. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Пострадавших нет.

9 июня в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Также зафиксированы разрушения жилого фонда, повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов.

До этого в Краснояружском районе Белгородской области два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате в селе Вязовом есть один пострадавший. Мужчина пас скот, в результате неконтролируемого падения беспилотника он получил осколочные ранения.