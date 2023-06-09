Белгород, 9 июня, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ за ночь пострадали три человека, сообщил 9 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — сказал он.

По его словам, в результате обстрелов зафиксированы разрушения жилого фонда в Шебекино, а также повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.

В настоящее время в Шебекино продолжаются частые обстрелы, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня над Белгородом сработала система ПВО, на подлёте к городу сбиты две воздушные цели.

8 июня в Краснояружском районе Белгородской области два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки ВСУ в селе Вязовом есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения.

7 июня центр села Графовка Шебекинского округа был обстрелян ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, другая часть попала в частный сектор. По словам главы региона, было прямое попадание во двор жилого дома, где повреждены забор и хозяйственная постройка.