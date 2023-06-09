Мелитополь, 9 июня, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Днепр резко упал в районе Запорожской АЭС из-за обмеления Каховского водохранилища. Об этом сообщил 9 июня председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

По его словам, пока ситуация не угрожает работе Запорожской атомной электростанции. В прудах-охладителях, которые нужны для охлаждения отработанного ядерного топлива, уровень воды сохраняется.

«Ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается», — сказал РИА Новости Рогов.

Со временем, добавил он, Каховское водохранилище перестанет существовать из-за разрушения ГЭС. На его месте будут просто воды Днепра, но не будет полноводного водоёма. Значительно изменится экосистема, это не лучшим образом скажется на ведении сельского хозяйства и комфортном проживании людей.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв заявил, что персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей воды, необходимой для охлаждения резервуаров. Риск подобных ЧП просчитывался заранее.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС в Херсонской области, расположенная выше Запорожской АЭС по течению Днепра, разрушилась после серии ударов со стороны Украины. Начался нерегулируемый сброс воды, из-за подтоплений пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек. Местные власти сообщили о семи погибших, утром 9 июня стало известно о восьмой жертве — пожилой женщине. Президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной экологической и гуманитарной катастрофе из-за разрушения ГЭС.