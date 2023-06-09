Херсон, 9 июня, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины на Каховской ГЭС было обнаружено тело 84-летней женщины. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается, что во время проведения спасательных работ было найдено тело женщины 1939 года рождения.

«Она стала восьмой жертвой», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два человека погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны, 62 человека госпитализированы в больницы на расстояние более 15 км, им оказывается необходимое лечение.

В ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр. Свыше тридцати населённых пунктов частично или полностью были затоплены. В Херсонской области был введён режим ЧС, идёт эвакуация населения.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными.