Белгород, 9 июня, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России нанесли мощный огневой удар по позициям ВСУ на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и оператора БПЛА, сообщает 9 июня РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что российские военные вели разведку позиций ВСУ с помощью беспилотников и после выявления, в лесном массиве, расчёты гаубиц МСТА-Б одного из российских подразделений уничтожили вскрытый опорный пункт украинских военных, поразив живую силу.

«Работаем на рубеже Белгородской области в сторону Харьковской области по взводным опорным пунктам националистов», — сказал командир батареи.

По его словам, разведка докладывает о выявленной цели, после чего российские военнослужащие выезжают на огневую позицию и отрабатывают с корректировкой с разведчиками по цели.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.

Также удар с помощью «Солнцепёка» нанесли по опорному пункту в районе Угледара.