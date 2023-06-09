Вашингтон, 9 июня, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда намерены посетить Париж 12 июня для проведения переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Отмечается, что среди основных тем встречи лидеров трех государств за ужином будет обсуждение вступления Украины в НАТО, а также гарантии безопасности от союзников Киева в преддверии саммита альянса в июле. Помимо этого, стороны могут обсудить другие вопросы, в том числе вопросы обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico написало, что в НАТО не готовы дать Киеву гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс. В статье говорится о том, что, по словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на данную тему, в НАТО расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на требования Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад давно обсуждает вопрос, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что западные страны всегда говорили о необходимости гарантий для будущего миропорядка по окончании конфликта.