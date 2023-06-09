Москва, 9 июня, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В Москве скончался Валентин Татарчук, который был депутатом первого созыва первой Госдумы России. Ему было 85 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

7 июня ушёл из жизни депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва Валентин Татарчук. Ему было 85 лет. Он скончался в своей квартире на Рублёвском шоссе на западе столицы. В последнее время он страдал от тяжелого заболевания.

«В квартире на Рублёвском шоссе скончался 85-летний мужчина. Причина смерти — онкология», — рассказал собеседник агентства.

Татарчук Валентин Иванович родился 29 сентября 1937 года. Он был директором Ляскельского комбината в Карелии, который производил бумагу, позже он возглавлял Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат им. 60-летия Союза ССР в Перми. В 1989 году Татарчук стал народным депутатом СССР по квоте КПСС (так называемая «красная сотня»).

В Верховном Совете СССР он был зампредседателя Комиссии Совета Союза по вопросам развития промышленности, а затем председателем подкомитета по вопросам экономической безопасности. В 1992–1993 годах Валентин Иванович занимал пост вице-президента акционерного общества-корпорации «Российские лесопромышленники». А в 1993 году был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва по федеральному списку блока «Выбор России» и вошёл в одноимённую фракцию. Татарчук работал на посту зампредседателя комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.