Донецк, 9 июня, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Дополнительная переброска чеченских подразделений должна ускорить затянувшееся освобождение Марьинки, стратегически необходимое для продвижения российских войск в районе Донецка. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, прежде казалось, что российские силы вот-вот освободят Марьинку, но ВСУ оборудовали там достаточно серьёзный укрепрайон. Киевский режим, не жалея сил, постоянно перебрасывает туда резервы, хотя и не в таких масштабах, как это было с Артёмовском.

Освобождение Марьинки затянулось, но сейчас туда дополнительно переброшены чеченские подразделения. Это обстрелянные, мотивированные ребята, и полное освобождение Марьинки теперь точно не должно затянуться, сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

«Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать [противника] от Донецка на всех направлениях», — пояснил врио главы республики.

Освобождение Марьинки, добавил он, позволит если не исключить полностью, то свести к минимуму обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин ранее заявил, что ДНР для освобождения донецкого пригорода Марьинки собирается тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями. В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке подразделения чеченского спецназа «Ахмат» к активным боевым действиям в ДНР. В Минобороны подтвердили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназа «Ахмат» успешно наступают на марьинском направлении.