Владивосток, 9 июня, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В Пограничном районе Приморского края из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Кадр из видео

«Принято решение о введении на территории муниципального округа с 12 часов 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Пограничного района Владимир Витько выезжал к местам разлива рек через участки дорожного полотна и мостовых сооружений.

Отдельное внимание он уделил временно отрезанному от дорожного сообщения селу Садовое. Прокурор осмотрел участок, проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ, связался с жителями села Садовое.

Уточняется, что постоянно анализируется поступление от жителей информации о наличии продуктов и предметов первой необходимости, а также потребности в лекарственном и ином обеспечении.

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Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что 9 июня, а также ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и более при ветре до 18 м/с.

Как передавало ИА Регнум, во Владивостоке непогода привела к аварийному отключению электричества. В городе без света остались более 500 многоквартирных домов.