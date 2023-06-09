Донецк, 9 июня, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Артёмовский завод шампанских вин обязательно возобновит работу после восстановления города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он отметил, что его часто спрашивают о судьбе предприятия. Завод «будет абсолютно точно работать», так как часть производственных или по меньшей мере складских мощностей сохранилась. Восстанавливать в городе будут и другие предприятия.

«Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артёмовск будет восстановлен», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

В апреле врио главы ДНР сообщил, что основной учредитель и акционер завода шампанских вин — супруга экс-президента Украины Марина Порошенко. На это указывают найденные в Артёмовске документы.

Артёмовский завод шампанских вин производил игристые вина «Артёмовское» и «Крым» с 1991 года. В 2016 году его переименовали в Artwinery.

Как сообщало ИА Регнум, в период СВО украинские бойцы на грузовиках вывозили винные запасы с завода, при этом бросив склады с боеприпасами.