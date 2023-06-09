Кривой Рог, Украина, 9 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В Кривом Роге на Украине предприятия частично приостановили свою работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Криворожской областной военной администрации (ОВА) Евгений Сытниченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, в настоящее время предприятия частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой, ситуация является очень напряжённой.

Сытниченко пояснил, что предприятия уменьшили забор воды.

«Они в жёсткой экономии воды работают, но работают», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр. В результате свыше тридцати населённых пунктов полностью или частично были затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения.

Врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали около 5 тысяч человек, в том числе 178 детей, в пунктах временного размещения находятся около тысячи человек.

Он также сообщил, что после обстрела ВСУ зоны эвакуации в Голой Пристани число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и в ходе эвакуации выросло до семи. 62 человека госпитализированы.

Президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области, пострадавшим от наводнения после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

По информации корреспондента ИА Регнум, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки 8 июня снизился, но существенно вырос ниже по течению. Голая Пристань, Алешки и ряд сёл находятся в зоне критического подтопления.