Эр-Рияд, 9 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Саудовская Аравия угрожала разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Мухаммед Бен Салман

Как пишет агентство, осенью президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял о мерах против Саудовской Аравии, решившей сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители.

Согласно документам, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они примут ответные меры против Эр-Рияда.

Кронпринц пообещал коренным образом изменить двусторонние отношения и заставить Вашингтон пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение королевством добычи нефти.

В свою очередь, источник в совете нацбезопасности США заявил, что не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии.

По его словам, США продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией и считают Эр-Рияд важным партнером для продвижения взаимных интересов в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров 21 апреля дали положительную оценку взаимодействию двух стран в рамках ОПЕК+.

В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе Эр-Рияда, участники обсудили важные для двух стран темы, в том числе планы дальнейшего расширения торговых отношений, взаимодействия в энергетике и инвестициях.