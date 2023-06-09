Наследный принц Саудовской Аравии грозил пересмотреть отношения с США
WP: Саудовская Аравия грозила последствиями для США в ответ на меры против Эр-Рияда
Эр-Рияд, 9 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Саудовская Аравия угрожала разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США.
Как пишет агентство, осенью президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял о мерах против Саудовской Аравии, решившей сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители.
Согласно документам, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они примут ответные меры против Эр-Рияда.
Кронпринц пообещал коренным образом изменить двусторонние отношения и заставить Вашингтон пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение королевством добычи нефти.
В свою очередь, источник в совете нацбезопасности США заявил, что не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии.
По его словам, США продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией и считают Эр-Рияд важным партнером для продвижения взаимных интересов в регионе.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров 21 апреля дали положительную оценку взаимодействию двух стран в рамках ОПЕК+.
В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе Эр-Рияда, участники обсудили важные для двух стран темы, в том числе планы дальнейшего расширения торговых отношений, взаимодействия в энергетике и инвестициях.