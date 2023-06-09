Луганск, 9 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают попытки наступления на луганском тактическом направлении, их атаки отбивают силы ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 9 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По данным источников эксперта, противник безуспешно пытается прорвать российскую линию обороны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

«Желаемого результата украинские боевики не достигли, более того, в результате контрнаступательных действий ВС РФ были захвачены позиции, ранее занимаемые ВФУ», — написал Марочко.

Ранее эксперт заявил, что потери ВСУ на трёх направлениях в зоне ответственности Южной группировки войск резко возросли после начала предпринятого Киевом наступления.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке прорыва украинских войск в ночь на 8 июня на запорожском направлении. Российские силы остановили противника на всех четырёх направлениях, ВСУ отошли с большими потерями, лишившись 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.