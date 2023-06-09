Соледар, ДНР, 9 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Для восстановления предприятия «Артёмсоль» в Соледаре был найден конкретный инвестор, которым стала одна из самых крупных российских компаний. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он напомнил, что в городе расположено одно из самых крупных предприятий по производству, добыче соли — «Артёмсоль».

«Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением», — приводит РИА Новости слова Пушилина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пушилин высказал мнение о том, что ВСУ нужно отодвинуть не менее чем на 500 км от границ России, но в дальнейшем необходимо освобождать всю Украину. Он отметил, что ВСУ нужно отодвигать настолько, чтобы они не могли обстреливать российские населённые пункты.

Он также заявил, что город Соледар будет отстроен заново. По словам Пушилина, предприятие «Артёмсоль» будет работать. Для того чтобы предприятие могло функционировать, его работникам необходимо жильё. Пушилин считает, что заново восстанавливать дома частного сектора, которых в городе было большинство, нецелесообразно, поскольку это слишком дорого, долго и трудно контролируемо. Поэтому фактически будет отстроен новый Соледар, состоящий из многоквартирных жилых домов.