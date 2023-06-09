Лондон, 9 июня, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС) Британии и истребители Gripen ВВС Швеции перехватили разведывательный самолет ВКС России Ил-20, который летел в сопровождении российского истребителя Су-27, говорится в заявлении британских ВВС, размещенном в их микроблоге.

Стрингер/РИА Новости Истребитель Eurofighter Typhoon

Боевые машины обоих королевств проводили миссию по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран. В заявлении подчеркивается, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Швеции и «совершали полет в профессиональной манере».

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что поднимало свои истребители в воздух возле Аляски для перехвата российских самолётов.

В этом заявлении утверждалось, что специалисты NORAD засекли группу боевых машин, состоящую из Ту-95, Ил-78 и Су-35.