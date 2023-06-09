Мелитополь, 9 июня, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Танковая колонна из семи машин пыталась подойти к российским войскам на запорожском направлении, но попытка оказалась безрезультатной, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России.

Mil.ru Подбитый танк

«Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнём артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции», — рассказал боец ВС России в беседе с РИА Новости.

Военный констатировал, что обстановка на данный момент сложная, противник пытается пройти мелкими группами, прощупывая слабые места линии фронта. Однако, как заверил он, результата у ВСУ не будет.

Командир добавил, что указанное направление находится под полным контролем российской армии.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня в Минобороны России подтвердили, что благодаря высочайшей плотности минных полей в российской обороне удалось остановить четыре колонны украинских войск.

Командующий группировкой ВС России генерал-полковник Александр Романчук 8 июня сообщил об успехе военных на запорожском направлении. Потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три «Леопарда», и более 10 боевых машин пехоты.