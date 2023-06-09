Париж, 9 июня, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и обсудил с ним вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года, сообщается на сайте МОК.

Томас Бах

В феврале французский лидер заявил, что решение по допуску атлетов из России примут летом.

Мероприятие с участием Макрона и Баха проводилось в Елисейском дворце в Париже. В ходе беседы глава МОК поблагодарил французского президента за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об отделении спорта от политики, а также о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду.

Макрон на встрече с Бахом также подтвердил, что Франция поддержит решение МОК по участию российских и белорусских атлетов в соревнованиях. Участники беседы договорились, что совместная работа в рамках указанного вопроса продолжится.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что её организация выступает за участие сборной России в Олимпиаде 2024 года. Она пояснила, что отказ в участии для российских спортсменов отбросит олимпийское движение назад.

В феврале премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что эстонские власти хотят убедить союзников, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 — это ошибочный шаг.