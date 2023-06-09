Белгород, 9 июня, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Три человека пострадали за ночь в Белгородской области в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины, сообщил 9 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — написал глава региона.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом ночью работала система противовоздушной обороны. В результате обстрела многоквартирные и частные дома получили повреждения.

Кроме того, Гладков отметил, что много стреляли ночью и в Шебекино, где также оказался разрушен жилой фонд. Он добавил, что обстрелы продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июня над Белгородом сработала система ПВО, на подлёте к городу были сбиты две воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.

В этот же день ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Повреждены территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Кроме того, осколками снарядов была повреждена газовая труба.