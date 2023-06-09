Анкара, 9 июня, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Турция станет более дорогой страной для отдыха для российских туристов из-за роста цен и падения курса национальной валюты — лиры, заявил турецким журналистам экономист Реджеп Эрчин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — заявил эксперт, которого цитирует РИА Новости.

При этом, по его словам, для отдыхающих, имеющих валюту США, ЕС или Британии, турецкая территория превратится в «дешевый курортный поселок». Эрчин не исключил, что ситуация в экономике Турции улучшится после притока иностранной валюты в летние месяцы, а также в связи со снижением импорта энергоносителей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня газета «Московский комсомолец» написала о том, что туристы из России, посетившие Турцию с туристическим туром, выразили возмущение из-за троекратного роста цен на отдых в этой республике.

6 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что стоимость отдыха в Турции на неделю на двух человек летом 2023 года составит для российских граждан 150–200 тыс. рублей. При этом подобный тур в Таиланд, на Кубу и в Шри-Ланку может обойтись в 150 тыс. рублей.