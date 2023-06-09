Новый, 470-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, как один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса «Витебск» отразил за один вылет рекордное число зенитных ракет — 18. При этом вертолет вернулся на базу без единого повреждения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM КА-52

Уточняется при этом, что за высокие качества вертолетчики называют комплекс «Витебск» — «яйца жизни». Дело в том, что внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации. Пуски зенитных ракет БКО «Витебск» обнаруживает в автоматическом режиме, а станции подавления ослепляют головку самонаведения, в результате чего ракета теряет цель.

Огневое поражение противнику нанесено на южнодонецком и запорожском направлениях. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, уничтожены более 50 единиц украинской бронетехники, в том числе 21 танк. Бойцы из реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили огневые позиции и укрепления противника на купянском направлении.

Тем временем в Херсонской области назвали предварительный размер ущерба после подрыва ВСУ Каховской ГЭС. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Сальдо, это более 1,5 млрд рублей. Полностью оценить сложившуюся ситуацию можно будет только после схода воды.

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