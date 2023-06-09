ВС России поразили огневые позиции ВСУ на купянском направлении
Минобороны: российские бойцы из РСЗО «Град» уничтожили укрепления ВСУ
Купянск, Украина, 9 июня, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа в круглосуточном режиме работают по позициям ВСУ в зоне спецоперации, сообщили 9 июня в Минобороны РФ.
Бойцы из реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили выявленные огневые позиции и укрепления противника на купянском направлении. Для точности нанесения удара артиллеристам помогают расчёты беспилотников. Полученные данные поступают в полевые штабы и командирам артбатарей.
Командир расчёта рассказал, как лично его дед и прадед в годы войны воевали на легендарных «Катюшах», били фашистов. Военный продолжает дело своих предков, добивая нацистов.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об усилении украинской военной группировки на купянском направлении для наступления. Часть техники, вооружения и личного состава ВСУ переброшена с краснолиманского участка фронта.
На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов.