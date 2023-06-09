Киев, 9 июня, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Неизвестные лица ограбили в парке имени Шевченко в Киеве атташе посольства США на Украине, сообщила газета Vesti. ua со ссылкой на источники в украинской полиции.

LeoFra Грабитель

Происшествие произошло еще вечером 7 июня. Потерпевший обратился с заявлением в киевскую полицию. Грабители забрали у него IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. При этом преступники успели снять с одной из карт $400.

Другой источник утверждает, что дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял свои вещи в одном из заведений, куда он зашёл отдохнуть. Собеседник журналистов пояснил, что атташе обратился в полицию, чтобы получить страховое возмещение за эти вещи, поскольку они были застрахованы.

Это уже не первый подобный инцидент с сотрудниками американского посольства в Киеве. Так в июне 2021 года в ресторане ограбили сотрудницу этой дипломатической миссии Ейрин Захер.

Она обратилась в правоохранительные органы. У Захер украли мобильный телефон, кошелек с финансовыми средствами и личные документы

21 мая 2023 года в Шевченковском районе Киева трое украинских военнослужащих избили и ограбили на улице мужчину. Они использовали для нападения газовый баллончик. Пострадавший написал заявление в полицию, которая разыскала и задержала нападавших.