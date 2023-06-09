Вашингтон, 9 июня, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Защиту бывшего президента США Дональда Трампа проинформировали о предъявлении новых обвинений по делу о секретных документах. Об этом 8 июня сообщил сам экс-глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник, 13 июня, в три часа дня (22:00 мск)», — написал политик.

По его словам, он никогда не думал, что с бывшим американским президентом может произойти подобное.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля против Дональда Трампа были выдвинули обвинения по 34 пунктам. Ему инкриминировали «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и намерением совершить другое преступление». По каждому из пунктов обвинения предполагается максимальное наказание в виде четырёх лет тюремного заключения.

Судебный процесс против экс-главы Белого дома по делу о фальсификации документов запланирован на 25 марта 2024 год. 31 мая телеканал CNN передал о том, что федеральная прокуратура США располагает аудиозаписью разговора, в ходе которого Трамп признаётся в хранении секретного документа Пентагона.

7 июня газета Politico распространила информацию о том, что федеральная прокуратура США уведомила Трампа о том, что в его отношении начато уголовное расследование.