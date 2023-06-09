Москва, 9 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили на двух направлениях в зоне специальной военной операции более 50 единиц украинской бронетехники, в том числе 21 танк, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено 8 танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов», — сказал офицер, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, на этом же направлении российские средства противовоздушной обороны смогли поразить два украинских беспилотника типа «Фурия» и два БПЛА «Лелека». Чехов добавил, что на запорожском направлении Вооружённым силам России удалось уничтожить 13 танков, 10 боевых машин и 6 бронеавтомобилей ВСУ.

Кроме того, противник понес потери в живой силе. Помимо этого подполковник заявил, что российские войска вступили в контрбатарейную борьбу с киевской армией в Запорожской области и уничтожили два артиллерийских орудия в районе посёлка Степногорск, а также минометный расчет в районе Каменского.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении (ДНР) нанесли тяжелый урон трём бригадам ВСУ и обратили эти подразделения в бегство. Отмечается, что украинским солдатам пришлось рассеяться по лесу.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что на ореховском участке фронта в Запорожской области перешла в наступление танковая группа киевской армии. После этого он сообщил о «разбитых бандерлогах» ВСУ «отползающих в схроны зализывать раны».