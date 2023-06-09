Вашингтон, 9 июня, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Министерство обороны США 9 июня объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.

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Сообщается, что деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot. Речь идёт о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3, или PAC-3, производства Lockheed Martin и ракетах GEM-T производства Raytheon Technologies.

С учётом нового пакета военной помощи общий объём поддержки ВСУ в период правления президента США Джо Байдена превысит $40 млрд.

Ранее ИА Регнум передавало о том, что газета Politico выпустила статью, в которой утверждалось, что, по мнению официальных лиц США, дальнейшая поддержка Украины и международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ. Помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи украинцев.

Это вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта.