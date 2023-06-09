Вашингтон, 9 июня, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Потери среди украинских сил при контрнаступлении были ожидаемы со стороны США, заявил в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы намерены сосредоточиться на том, что, если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и от 50 наших партнёров», — сказал он.

Также Кирби рассказал о встрече президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Риши Сунаком. В ходе это беседы стороны обсуждали возможность увеличения помощи ВСУ с целью обеспечения боеготовности киевской армии в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум 8 июня Министерство обороны России распространило информацию о том, что группировка ВСУ, попытавшаяся провести атаку на запорожском направлении, включала в себя наиболее подготовленные соединения и части украинской армии. Разведка своевременно обнаружила противника.

Силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по киевской армии был нанесён превентивный удар. Атака ВСУ была остановлена. Противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.