Москва, 9 июня, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Российский ударный вертолет Ка-52, оборудованный комплексом «Витебск», отразил за один вылет сразу 18 зенитных ракет, что является рекордом, сообщил журналистам информированный источник.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевая машина вернулась на базу, не получив повреждений.

Бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск» позволяет предупреждать экипаж боевых машин о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата. Кроме того, это оборудование фиксирует пуск по нему управляемых ракет и противодействует ракетам с радиолокационными и инфракрасными системами самонаведения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января стало известно, что Военно-космические силы России начали применять в зоне спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М, которые оснащаются высокоточными ракетами «Изделие 305». Ранее такие снаряды использовались на вертолетах Ми-28НМ.

15 мая Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы экипажей Ка-52. На видео показаны подготовка боевой машины к полёту, взлёт и нанесение ударов по противнику.