Вертолет Ка-52 побил рекорд по отражению ракет в зоне спецоперации
Вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за один вылет в зоне спецоперации и поставил рекорд
Москва, 9 июня, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Российский ударный вертолет Ка-52, оборудованный комплексом «Витебск», отразил за один вылет сразу 18 зенитных ракет, что является рекордом, сообщил журналистам информированный источник.
«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что боевая машина вернулась на базу, не получив повреждений.
Бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск» позволяет предупреждать экипаж боевых машин о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата. Кроме того, это оборудование фиксирует пуск по нему управляемых ракет и противодействует ракетам с радиолокационными и инфракрасными системами самонаведения.
Как сообщало ИА Регнум, 11 января стало известно, что Военно-космические силы России начали применять в зоне спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М, которые оснащаются высокоточными ракетами «Изделие 305». Ранее такие снаряды использовались на вертолетах Ми-28НМ.
15 мая Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы экипажей Ка-52. На видео показаны подготовка боевой машины к полёту, взлёт и нанесение ударов по противнику.