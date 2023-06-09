Вашингтон, 9 июня, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Дальнейшая помощь Украине и международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления украинской армии, уверены высокопоставленные официальные лица Соединённых Штатов, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По их мнению, помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи ВСУ. Это вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта.

Как отметили в издании, у представителей администрации США до сих пор нет уверенности в том, что законодатели одобрят дополнительное финансирование для Киева, когда закончится одобренный ранее объём помощи. Неудачное контрнаступление поможет республиканцам из палаты представителей создать препятствия с предоставлением Украине дополнительных средств.

В публикации говорится также, что в Вашингтоне обеспокоены украинскими ударами по признанной США территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что западные страны сделали всё возможное для подготовки контрнаступления армии Украины. США и дальше будут финансово помогать Украине, добавил он.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший считает, что действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». По его мнению, США втянули Украину в конфликт с Россией для продвижения собственных геополитических целей.

Общий объём военной помощи США Украине в период правления Байдена превысил уже 38 млрд долларов, а с начала спецоперации в феврале 2022 года составил 37,6 млрд. США и их союзники планируют предоставить Киеву новый пакет помощи к саммиту НАТО в Вильнюсе.