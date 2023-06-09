СМИ: репутация Байдена в мире зависит от контрнаступления ВСУ
Politico: США продолжат поддерживать Украину в случае успешного контрнаступления
Вашингтон, 9 июня, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Дальнейшая помощь Украине и международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления украинской армии, уверены высокопоставленные официальные лица Соединённых Штатов, пишет газета Politico.
По их мнению, помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи ВСУ. Это вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта.
Как отметили в издании, у представителей администрации США до сих пор нет уверенности в том, что законодатели одобрят дополнительное финансирование для Киева, когда закончится одобренный ранее объём помощи. Неудачное контрнаступление поможет республиканцам из палаты представителей создать препятствия с предоставлением Украине дополнительных средств.
В публикации говорится также, что в Вашингтоне обеспокоены украинскими ударами по признанной США территории России.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что западные страны сделали всё возможное для подготовки контрнаступления армии Украины. США и дальше будут финансово помогать Украине, добавил он.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший считает, что действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». По его мнению, США втянули Украину в конфликт с Россией для продвижения собственных геополитических целей.
Общий объём военной помощи США Украине в период правления Байдена превысил уже 38 млрд долларов, а с начала спецоперации в феврале 2022 года составил 37,6 млрд. США и их союзники планируют предоставить Киеву новый пакет помощи к саммиту НАТО в Вильнюсе.