Париж, 9 июня, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Санкции против России стали для Запада серьезной геополитической ошибкой и обернулись для него последствиями, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооружённых сил Франции Каролина Галактерос.

Сергей Корсун ИА REGNUM Санкции

«Я считаю, что санкции неэффективны и контрпродуктивны… Это серьезная геополитическая ошибка», — сказала она в эфире «Соловьев LIVE».

Галактерос отметила, что разъединение России и Европы является давней мечтой США и Британии. По её словам, Вашингтон и Лондон пытались ослабить евразийский континент, всегда считавшийся центром мира.

При этом эксперт считает, что санкции лишь ускорили сдвиг в сторону развития России. Кроме того, полковник задалась вопросом, продолжит ли Запад оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

Галактерос подчеркнула, что Украина превратилась в страну-банкрота, а также стала нежизнеспособным государством в политическом и экономическом плане. Она добавила, что на Западе «не хотят признавать» такое положение дел.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер указал на то, что западные санкции не помешали России привлечь в свою экономику иностранные инвестиции. Он отметил, что вместо компаний, покинувших российский рынок, пришли инвесторы из Индии, Китая и других стран.

8 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу для всего мира.